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Регион 15.11.2022 17:10

Эрдоган призвал стабилизировать мировой рынок удобрений на фоне опасений по поводу продовольственного кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил о необходимости принять меры по улучшению ситуации на мировом рынке удобрений из-за опасений серьезного продовольственного кризиса в следующем году, сообщает "Анадолу".

"Президент Турции призвал к стабилизации мирового рынка удобрений, иначе уже в будущем году миру может грозить еще больший продовольственный кризис", - передает агентство.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что наряду с нехваткой зерна, подсолнечного масла и кукурузы, также возможен и дефицит риса.

Он призвал, прежде всего, поставлять зерно в страны, которые особенно нуждаются, в частности в Африку.

"Мы должны в первую очередь направить зерно в менее развитые регионы, особенно в Африку", - передает "Анадолу" его слова.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УДОБРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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