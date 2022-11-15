Эрдоган призвал стабилизировать мировой рынок удобрений на фоне опасений по поводу продовольственного кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил о необходимости принять меры по улучшению ситуации на мировом рынке удобрений из-за опасений серьезного продовольственного кризиса в следующем году, сообщает "Анадолу".

"Президент Турции призвал к стабилизации мирового рынка удобрений, иначе уже в будущем году миру может грозить еще больший продовольственный кризис", - передает агентство.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что наряду с нехваткой зерна, подсолнечного масла и кукурузы, также возможен и дефицит риса.

Он призвал, прежде всего, поставлять зерно в страны, которые особенно нуждаются, в частности в Африку.

"Мы должны в первую очередь направить зерно в менее развитые регионы, особенно в Африку", - передает "Анадолу" его слова.