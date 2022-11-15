Astana Motors строит в Алматы завод для выпуска автомобилей Changan, Chery и Haval

Компания Astana Motors начала строить в Алматы завод по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, объем инвестиций превысит 100 млрд тенге (более $217 млн).

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник дал символический старт строительству.

Завод по производству автомобилей методом мелкоузловой сборки планируется запустить в IV квартале 2024 года.

Площадь производственных помещений составит более 100 тыс. кв. метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

Производственные мощности нового завода составят более 90 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет создано 2,2 тыс. рабочих мест.

Astana Motors - официальный дистрибьютор в Казахстане легковой и коммерческой техники Hyundai, Subaru, Haval, Chery, Changan, Golden Dragon, Foton и некоторых других брендов, а также эксклюзивный импортер BMW, Mini, BMW Motorrad. Компания уже построила в Казахстане два предприятия: завод по производству легковых автомобилей Hyundai и завод по выпуску коммерческой техники этого же бренда.

Astana Motors входит в Astana Group.