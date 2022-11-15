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Внешняя политика 15.11.2022 17:33

Баку и Тирана должны вскоре провести первое заседание совместной рабгруппы по экономике и промышленности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тирана должны ускорить подготовку для проведения первого заседания совместной рабочей группы по экономике и промышленности.

«Я согласен, что совместная рабочая группа по экономике и промышленности должна в ближайшее время провести свое первое заседание. Потому что есть много вопросов, которые нужно обсудить», - сказал Алиев во вторник в Тиране, выступая с заявлением для прессы с президентом Албании Байрамом Бегайем.

По его словам, лидеры двух стран на переговорах во вторник обсудили сотрудничество в газовой сфере, обменялись мыслями о предстоящих работах. «Имеется много хороших возможностей для сотрудничества в неэнергетической сферах - взаимные инвестиции, совместная деятельность албанских и азербайджанских компаний, создание совместных предприятий, туризм, сельское хозяйство, современные технологии. Я знаю, что все эти направления являются приоритетными для вашей страны и для нас. Поэтому я уверен, что мы будем уверенно действовать по этим направлениям», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АЛБАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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