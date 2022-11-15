Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

ТЭК 15.11.2022 18:35

Глава ЕК подтвердила курс на установление предельной цены на нефть

Еврокомиссия в условиях энергетического кризиса придерживается предложения об установлении потолка цен на нефть, подтвердила её глава Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поддерживаем введение верхнего предела цен на нефть. Эта мера также принесет пользу странам с низким и средним уровнем дохода", - сказала глава ЕК во вторник, выступая на встрече стран G20.

Вместе с тем она указала на то, что лучшей реакцией на кризис и зависимость от ископаемых энергоносителей станет "ускорение "зеленого" перехода на чистую энергию".

"Чистая энергия - единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризисы. Она также предлагает огромные возможности в глобальном масштабе. Только в ближайшие пять лет Европа инвестирует не менее 4 млрд евро в возобновляемые источники энергии, такие как водород, в рамках нашей инвестиционной стратегии Global Gateway", - отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК высказала мнение, что группа G20 - это актуальный формат для решения подобных глобальных проблем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Глава Минфина Франции призвал ЕС ввести «потолок» цен на российскую нефть Казахстан не сможет заместить объемы нефти, поставляемой Россией в ЕС - глава Минэнерго Казахстана Глава ЕК признает трудности в реализации планов G7 по ограничению цены на нефть РФ В ЕС утвердили решение за шесть месяцев отказаться от импорта нефти из РФ Байден утверждает, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной Саммит ЕС, скорее всего, не сможет согласовать запрет на нефть РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az