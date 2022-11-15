Глава ЕК подтвердила курс на установление предельной цены на нефть

Еврокомиссия в условиях энергетического кризиса придерживается предложения об установлении потолка цен на нефть, подтвердила её глава Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поддерживаем введение верхнего предела цен на нефть. Эта мера также принесет пользу странам с низким и средним уровнем дохода", - сказала глава ЕК во вторник, выступая на встрече стран G20.

Вместе с тем она указала на то, что лучшей реакцией на кризис и зависимость от ископаемых энергоносителей станет "ускорение "зеленого" перехода на чистую энергию".

"Чистая энергия - единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризисы. Она также предлагает огромные возможности в глобальном масштабе. Только в ближайшие пять лет Европа инвестирует не менее 4 млрд евро в возобновляемые источники энергии, такие как водород, в рамках нашей инвестиционной стратегии Global Gateway", - отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК высказала мнение, что группа G20 - это актуальный формат для решения подобных глобальных проблем.