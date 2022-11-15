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Внешняя политика 15.11.2022 19:07

Алиев провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Тиране во вторник провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛБАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР


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