Республиканцы вплотную подошли к тому, чтобы получить большинство в Палате представителей США

Республиканской партии осталось получить одно место, чтобы обеспечить большинство в палате представителей Конгресса США, сообщает телеканал Fox News во вторник.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы обеспечивают себе 217 мест в палате представителей, тогда как демократы - 205. Всего в палате 435 мест, следовательно, еще не определились обладатели 13 мест в нижней палате Конгресса. Для обеспечения большинства в палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест.

При этом западные СМИ отмечают, что результаты выборов в некоторых штатах могут быть неизвестны еще несколько недель. По мнению наблюдателей, несмотря на некоторые успехи, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

Ранее демократам удалось по итогам состоявшихся в ноябре выборов удержать большинство в Сенате США.