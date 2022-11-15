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Дальнее зарубежье 15.11.2022 23:00

Республиканцы вплотную подошли к тому, чтобы получить большинство в Палате представителей США

Республиканской партии осталось получить одно место, чтобы обеспечить большинство в палате представителей Конгресса США, сообщает телеканал Fox News во вторник.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы обеспечивают себе 217 мест в палате представителей, тогда как демократы - 205. Всего в палате 435 мест, следовательно, еще не определились обладатели 13 мест в нижней палате Конгресса. Для обеспечения большинства в палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест.

При этом западные СМИ отмечают, что результаты выборов в некоторых штатах могут быть неизвестны еще несколько недель. По мнению наблюдателей, несмотря на некоторые успехи, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

Ранее демократам удалось по итогам состоявшихся в ноябре выборов удержать большинство в Сенате США.

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Тэги: CША, КОНГРЕСС, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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