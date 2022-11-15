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Дальнее зарубежье 15.11.2022 23:04

В Польше созвали срочное совещание по нацбезопасности из-за сообщения о падении двух ракет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета нацбезопасности в связи с кризисной ситуацией. На территорию страны, по данным радио ZET, упали две ракеты. Вечером 15 ноября Россия нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины.

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», - сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, сообщает российское издание «Коммерсант».

Ранее ZET сообщило, что в зерносушилку в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве попали две ракеты, из-за чего погибли два человека. Деревня находится в 8 км от границы с Украиной.

СМИ Visegrad 24 передает, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

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