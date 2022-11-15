Кевин Маккарти победил на выборах лидера республиканцев в Палате представителей США

Кевин Маккарти избран лидером республиканцев в Палате представителей США нового созыва, передает во вторник CNN.
В поддержку Маккарти проголосовали 188 однопартийцев, 31 проголосовал против.
Это означает, что Маккарти будет номинирован на пост спикера Палаты представителей, если республиканцы по итогам подсчета голосов на промежуточных выборах получат там большинство.
Согласно прогнозам СМИ, республиканцы вплотную подошли к тому, чтобы получить большинство в Палате представителей США. По данным канала CNN, у республиканцев сейчас 215 мест, у демократов - 204 места. Согласно информации Fox News, у республиканцев уже 217 мест. Обладатели еще 13 мест не определены. Всего в палате 435 мест. Чтобы получить большинство, партии нужно 218 мест.
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