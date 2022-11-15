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СНГ 15.11.2022 23:58

Минобороны РФ: Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Российские военные заявили, что не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в Минобороны РФ вечером во вторник, комментируя информацию об упавших ракетах на территорию Польши.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПОЛЬША, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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