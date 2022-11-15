Минобороны РФ: Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Российские военные заявили, что не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши.
"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в Минобороны РФ вечером во вторник, комментируя информацию об упавших ракетах на территорию Польши.
Алиев провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Албании
Алиев пригласил Бегая посетить Азербайджан
Баку и Тирана должны вскоре провести первое заседание совместной рабгруппы по экономике и промышленности - Алиев
Газпрому вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей
Hess продала TotalEnergies и ConocoPhillips свою долю в ливийском проекте Waha
Казахстану нужно работать над диверсификацией маршрутов экспорта нефти и газа - Рую
В Азербайджане выявлено 36 новых случаев COVID-19
Турция по итогам 2022 года рассчитывает принять более 5 млн российских туристов
ЕС может взять на себя больше обязательств по сокращению выбросов, чем предусмотрено Парижским соглашением
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают