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Дальнее зарубежье 16.11.2022 12:16

Цены на новостройки в Китае в октябре показали рекордное падение за 7 лет

Стоимость новых домов в Китае снизилась в октябре по итогам шестого месяца подряд, причем падение стало максимальным с августа 2015 года.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В сентябре новостройки подешевели на 1,5%.

В помесячном исчислении цены опустились на 0,3% после снижения на 0,2% в сентябре.

Снижение стоимости новостроек было зафиксировано в 58 из 70 крупнейших городов Китая. В предыдущем месяце таких городов было 54.

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Тэги: КИТАЙ, НОВОСТРОЙКИ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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