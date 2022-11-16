Инфляция в Великобритании в октябре обновила максимум за 41 год

Потребительские цены в Великобритании в октябре подскочили на 11,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция ускорилась сразу на 1 процентный пункт по сравнению с сентябрем, когда она составила 10,1%, и обновила максимум с октября 1981 года.
Ускорение инфляции в Великобритании главным образом связано с повышением цен на продукты питания и энергоносители. Без учета этих двух категорий (индекс CPI Core) инфляция в октябре составила 6,5%, как и месяцем ранее. В помесячном выражении индикатор вырос на 0,7% после подъема на 0,6% в сентябре.
Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 14,2% в годовом выражении, месяцем ранее рост составил 12,6%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.
По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 2,5% после подъема на 0,7% в сентябре.
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