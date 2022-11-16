Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 86.92 +1.05 Brent 93.86 +0.72

Дальнее зарубежье 16.11.2022 11:25

Инфляция в Великобритании в октябре обновила максимум за 41 год

Потребительские цены в Великобритании в октябре подскочили на 11,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась сразу на 1 процентный пункт по сравнению с сентябрем, когда она составила 10,1%, и обновила максимум с октября 1981 года.

Ускорение инфляции в Великобритании главным образом связано с повышением цен на продукты питания и энергоносители. Без учета этих двух категорий (индекс CPI Core) инфляция в октябре составила 6,5%, как и месяцем ранее. В помесячном выражении индикатор вырос на 0,7% после подъема на 0,6% в сентябре.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 14,2% в годовом выражении, месяцем ранее рост составил 12,6%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 2,5% после подъема на 0,7% в сентябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до максимума за 40 лет Инфляция в Великобритании в мае ускорилась до 9,1%, обновив максимум более чем за 40 лет Инфляция в Великобритании в марте ускорилась до максимума за 30 лет Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимума за 30 лет Инфляция в Великобритании в ноябре стала рекордной за 10 лет Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 4,2% - максимума с ноября 2011 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az