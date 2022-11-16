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Это интересно 16.11.2022 10:55

К Луне стартовала миссия "Артемида" - NASA

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion в среду стартовала к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен со стартовой площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 01:51 по времени Восточного побережья США (в 10:51). В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем он вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 декабря.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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Тэги: США, ЛУНА, КОРАБЛЬ, СТАРТ


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