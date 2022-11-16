Производство электроэнергии в Азербайджане за 10 месяцев выросло почти на 4% - Шахбазов

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-октябре 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% - до 23 млрд 748,6 млн кВт/ч.

Об этом в среду сообщил в твиттере министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Согласно главе Минэнерго, за отчетный период производство электроэнергии за счет альтернативных источников (ВИЭ) составило 1 млрд 755,2 млн кВт/час (рост на 357,9 млн кВт/час), удельный вес – 7% в общем объеме выработки.

В частности, на ГЭС выработано 1млрд 463,4 млн кВт/час, на ветряных электростанциях – 73,4 млн кВт/час, на СЭС - 55 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 163,4 млн кВт/час.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Минэнерго выработка электроэнергии в Азербайджане в 2022 году составит 28,5 млрд кВт/час.

В 2021 году объем производства электроэнергии в Азербайджане составил 27,8 млрд кВт/час.

Р.Керимов