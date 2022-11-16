НАТО и G7 обещают помочь Польше в расследовании причин взрыва вблизи границы с Украиной

Страны НАТО и G7 в среду дали обещание Варшаве оказать содействие в расследовании взрыва, который произошел на востоке Польши около границы с Украиной.
"Мы обсудили взрыв, который имел место в восточной части Польши возле границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и содействие Польше в отношении ее расследования произошедшего. Пока идет расследование, мы согласились на то, чтобы поддерживать тесные контакты для выработки наших дальнейших шагов", - говорится в заявлении НАТО и G7, обнародованном "на полях" саммита G20.
Также стороны заявили, что продолжат поддержку Украины.
Азербайджанские военные отработали ликвидацию диверсантов условного противника
Резолюция Сената Франции направлена на подрыв процесса нормализации между Баку и Ереваном, вновь демонстрирует предвзятую позицию Парижа – МИД Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Estee Lauder покупает бренд Tom Ford за $2,8 млрд
Премьер Албании сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана совместные проекты в сфере ТЭК
В парламенте Азербайджана предложили перенести начало бюджетного года на 1 апреля
В РФ за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек, умерли 63 пациента - оперштаб
Астронавты NASA вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank открыл филиал, названный в честь погибшего в Отечественной войне сотрудника
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают