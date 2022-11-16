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Дальнее зарубежье 16.11.2022 11:15

НАТО и G7 обещают помочь Польше в расследовании причин взрыва вблизи границы с Украиной

Страны НАТО и G7 в среду дали обещание Варшаве оказать содействие в расследовании взрыва, который произошел на востоке Польши около границы с Украиной.

"Мы обсудили взрыв, который имел место в восточной части Польши возле границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и содействие Польше в отношении ее расследования произошедшего. Пока идет расследование, мы согласились на то, чтобы поддерживать тесные контакты для выработки наших дальнейших шагов", - говорится в заявлении НАТО и G7, обнародованном "на полях" саммита G20.

Также стороны заявили, что продолжат поддержку Украины.

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Тэги: НАТО, G7, ПОЛЬША, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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