АБР ведет переговоры с азербайджанскими компаниями по выпуску «зелёных облигаций»

Азиатский банк развития (АБР) в настоящее время ведёт переговоры с рядом компаний в Азербайджане по выпуску «зелёных облигаций», заявил главный администратор АБР по инвестициям Санан Шабанов.

«Мы ведём переговоры с некоторыми компаниями в Азербайджане по эмиссии зелёных облигаций. Но так как переговоры ещё не завершены, я не могу поделиться более конкретной информацией», - сказал Шабанов в Баку на III Финансовом и инвестиционном форуме.

Он также отметил, что впервые в регионе АБР выпустил «зелёные облигации» в Грузии.

Шабанов добавил, что АБР также ведет переговоры по кредитованию ряда проектов в сфере энергетики в Азербайджане.

Х.Насирзаде