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Финансы 16.11.2022 11:56

АБР ведет переговоры с азербайджанскими компаниями по выпуску «зелёных облигаций»

Азиатский банк развития (АБР) в настоящее время ведёт переговоры с рядом компаний в Азербайджане по выпуску «зелёных облигаций», заявил главный администратор АБР по инвестициям Санан Шабанов.

«Мы ведём переговоры с некоторыми компаниями в Азербайджане по эмиссии зелёных облигаций. Но так как переговоры ещё не завершены, я не могу поделиться более конкретной информацией», - сказал Шабанов в Баку на III Финансовом и инвестиционном форуме.

Он также отметил, что впервые в регионе АБР выпустил «зелёные облигации» в Грузии.

Шабанов добавил, что АБР также ведет переговоры по кредитованию ряда проектов в сфере энергетики в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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Тэги: АБР, ОБЛИГАЦИИ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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