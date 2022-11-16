В РФ за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек, умерли 63 пациента - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,4 тыс. случаев, скончались 63 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"В РФ выявлено 5 380 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 219 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 тыс. 431 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 949. Число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.
За минувшие сутки скончались 63 человека, накануне сообщалось о 64 умерших.
"Выздоровели за сутки 6 906 человек, или на 8,7% больше в сравнении с 15 ноября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 млн 514 тыс. 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 212 умерших и 20 млн 919 тыс. 237 выздоровевших.
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