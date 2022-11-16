В парламенте Азербайджана предложили перенести начало бюджетного года на 1 апреля

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили предложил перенести начало бюджетного года в Азербайджане с 1 января на 1 апреля.
«Мы предлагаем изменить бюджетный год. В настоящее время он у нас начинается 1 января. Мы предлагаем его начинать с 1 апреля, а завершать – 31 марта», - сказал Миркишили в среду при обсуждении в парламенте проекта госбюджета Азербайджана на 2023 год.
По его словам, изменение бюджетного года позволит решить проблемы с финансированием ряда отраслей, так как пик бюджетных расходов приходится на IV-ый квартал.
Касаясь макроэкономической среды на 2023 год Миркишили отметил, что бюджет на следующий год подготовлен из средней цены на нефть в $50 за баррель.
«Рост ВВП на следующий год прогнозируется на уровне 2,7%, инфляция – 6,9%», - добавил он.
Б.Рустамбеков
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