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ТЭК 16.11.2022 12:14

Премьер Албании сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана совместные проекты в сфере ТЭК

Премьер-министр Албании Эди Рама считает встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым полезной для развития сотрудничества Баку и Тираны в энергетике.

«У нас сегодня (15 ноября – ИФ-Аз) состоялась беседа, как всегда очень дружеская, но и действительно полезная для совместных проектов в сфере энергетики», - написал Рама в фейсбуке.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам албанского премьера, стороны обсудили вопросы газификации Албании с привлечением инвестиций из Азербайджана, расширения Транс-Адриатического трубопровода (TAP) и строительства «ультрасовременного завода».

Алиев во вторник посетил с государственным визитом в Албанию. В Тиране глава азербайджанского государства провел переговоры с президентом Албании Байрамом Бегаем и албанским премьером Эди Рамой.

Р.Керимов

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Тэги: АЛБАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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