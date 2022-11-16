Премьер Албании сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана совместные проекты в сфере ТЭК

Премьер-министр Албании Эди Рама считает встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым полезной для развития сотрудничества Баку и Тираны в энергетике.

«У нас сегодня (15 ноября – ИФ-Аз) состоялась беседа, как всегда очень дружеская, но и действительно полезная для совместных проектов в сфере энергетики», - написал Рама в фейсбуке.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам албанского премьера, стороны обсудили вопросы газификации Албании с привлечением инвестиций из Азербайджана, расширения Транс-Адриатического трубопровода (TAP) и строительства «ультрасовременного завода».

Алиев во вторник посетил с государственным визитом в Албанию. В Тиране глава азербайджанского государства провел переговоры с президентом Албании Байрамом Бегаем и албанским премьером Эди Рамой.

Р.Керимов