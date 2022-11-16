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Дальнее зарубежье 16.11.2022 16:18

Cаммиты G20 в2023-2025гг пройдут в Индии, Бразилии и ЮАР

Саммиты "группы двадцати" в 2023, 2024 и 2025 годах пройдут, соответственно, в Индии, Бразилии и ЮАР.

"Мы с нетерпением ждем новой встречи в Индии в 2023 году, в Бразилии в 2024 году и в ЮАР в 2025 году", - говорится в Балийской декларации лидеров "группы двадцати" по итогам саммита в Индонезии.

Ранее Индия, которая будет председательствовать в "двадцатке" в 2023 году уже сообщила планируемые даты саммита в Нью-Дели: 9-10 сентября 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, G20, САММИТЫ


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