ФРГ готова помочь Польше с патрулированием воздушного пространства

Военные ФРГ после инцидента в Польше около границы с Украиной могут оказать содействие Варшаве при патрулировании польского воздушного пространства, заявил представитель Минобороны Германии Кристиан Тиль.

"В качестве незамедлительного ответа на инциденты в Польше мы предложим усилить охрану польского воздушного пространства за счет его патрулирования силами немецких истребителей Eurofighter", - приводят его слова западные СМИ.

"Если Польша захочет, патрулирование может начаться уже завтра", - пояснил он.

15 ноября Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные в СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.