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Дальнее зарубежье 16.11.2022 17:01

ФРГ готова помочь Польше с патрулированием воздушного пространства

Военные ФРГ после инцидента в Польше около границы с Украиной могут оказать содействие Варшаве при патрулировании польского воздушного пространства, заявил представитель Минобороны Германии Кристиан Тиль.

"В качестве незамедлительного ответа на инциденты в Польше мы предложим усилить охрану польского воздушного пространства за счет его патрулирования силами немецких истребителей Eurofighter", - приводят его слова западные СМИ.

"Если Польша захочет, патрулирование может начаться уже завтра", - пояснил он.

15 ноября Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные в СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

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Тэги: ФРГ, ПОЛЬША, АВИАПРОСТРАНСТВО, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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