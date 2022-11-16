Первые поставки российских удобрений через Европу в Африку пройдут на следующей неделе - Макрон

Поставки российских удобрений в страны Африки через Европу по специальному коридору начнутся на следующей неделе, заявил в среду французский президент Эмманюэль Макрон.

"Что касается удобрений, на прошлой неделе на Парижском мирном форуме мы вместе с ВПП (Всемирная продовольственная программа ООН) подтвердили открытие нового коридора для перевозки российских удобрений из Европы в Африку. Первые поставки осуществят на следующей неделе", - заявил Макрон на саммите G20.

По его словам, Франция выделила на эти усилия 7,5 млн евро.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон заявил, что Париж продолжит контакты с Москвой.

"Мы продолжим вести диалог с Россией, когда это необходимо", - сказал французский лидер.