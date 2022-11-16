Азербайджан присоединился к протоколу, облегчающего использование перевозчиками e-CMR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к дополнительному протоколу «Об электронной товарно-транспортной накладной» к Конвенции о договоре международной перевозки грузов, сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта страны.
Присоединение Азербайджана к этому документу создаст условия для использования местными перевозчиками электронной товарно-транспортной накладной (e-CMR) международного образца, будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке Европейского союза (ЕС), отметили агентству «Интерфакс-Азербайджана» в ведомстве.
Азербайджан присоединился к данной конвенции 11 февраля 2000 года. Суть документа - в применении единых правил к договорам международной перевозки грузов автомобильным транспортом, особенно к документам, необходимым для такой перевозки. В настоящее время в соответствии с требованиями конвенции CMR применяется при международных перевозках грузов автомобильным транспортом, что также отражено в законодательстве Азербайджана.
В министерстве заявили, что e-CMR, которая будет сдана в пользование в рамках работ, осуществляемых в направлении электронизации государственных услуг, а также обеспечения цифровой трансформации, имеет ряд преимуществ: e-CMR служит увеличению и расширению потенциала транзитных перевозок; упрощению импортно-экспортных операций; способствует увеличению доли перевозчиков и экспортеров на международном рынке; ускорению таможенных операций, точному и прозрачному контролю и отчетности.
Дополнительный протокол «Об электронной товарно-транспортной накладной» к Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом вступил в силу в июне 2011 года. Суть документа - в создании возможности для составления SMR международного образца в электронной форме.
В настоящее время к этому дополнительному протоколу присоединились 27 стран.
Р.Керимов
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