Премьеру Ирландии запрещен въезд в РФ

Россия внесла в "стоп-лист" 52 граждан Ирландии, включая премьера страны Микала Мартина, сообщил МИД РФ.
"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.
Как отмечается в сообщении, в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О`Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хэлен Макинти, министр финансов Пашаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.
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