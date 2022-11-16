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Дальнее зарубежье 16.11.2022 18:01

Премьеру Ирландии запрещен въезд в РФ

Россия внесла в "стоп-лист" 52 граждан Ирландии, включая премьера страны Микала Мартина, сообщил МИД РФ.

"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О`Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хэлен Макинти, министр финансов Пашаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

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Тэги: РОССИЯ, ИРЛАНДИЯ, КОНТРСАНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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