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Дальнее зарубежье 16.11.2022 16:25

Столтенберг о падении ракеты в Польше: предварительно это была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расследование взрывов на территории Польши продолжается и нужно подождать его результатов.

По его словам, предварительный анализ говорит, что это была ракета украинской ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете.

«Это – не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины», - сказал он в среду в штаб-квартире НАТО по окончании экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов - постоянных представителей стран-членов альянса, созванного по причине падения ракет на территорию члена НАТО – Польши, повлекшего гибель двух человек.

«У нас нет указаний на то, что это была целенаправленная атака. И у нас нет указаний, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», - добавил Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ПОЛЬША, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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