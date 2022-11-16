Столтенберг о падении ракеты в Польше: предварительно это была украинская ракета ПВО, выпущенная по российской

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расследование взрывов на территории Польши продолжается и нужно подождать его результатов.

По его словам, предварительный анализ говорит, что это была ракета украинской ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете.

«Это – не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины», - сказал он в среду в штаб-квартире НАТО по окончании экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов - постоянных представителей стран-членов альянса, созванного по причине падения ракет на территорию члена НАТО – Польши, повлекшего гибель двух человек.

«У нас нет указаний на то, что это была целенаправленная атака. И у нас нет указаний, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», - добавил Столтенберг.