В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,805 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.

За минувшие сутки скончались два человека из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 967 человек.

От COVID-19 вылечились 813,618 тыс. человек (+6 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 220 человек.

За сутки медики провели 2 101 тест на коронавирус против 2 448 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 349,698 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков