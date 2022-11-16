В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,805 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.
За минувшие сутки скончались два человека из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 967 человек.
От COVID-19 вылечились 813,618 тыс. человек (+6 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 220 человек.
За сутки медики провели 2 101 тест на коронавирус против 2 448 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 349,698 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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