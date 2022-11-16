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Здравоохранение 16.11.2022 16:39

В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,805 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.

За минувшие сутки скончались два человека из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 967 человек.

От COVID-19 вылечились 813,618 тыс. человек (+6 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 220 человек.

За сутки медики провели 2 101 тест на коронавирус против 2 448 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 349,698 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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