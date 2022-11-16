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Регион 16.11.2022 17:06

Пашинян уверяет, что Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на прояснение позиции ОДКБ в ходе предстоящего саммита организации в Ереване относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном" - сказал Пашинян в парламенте в среду.

"Мы ожидаем политическую позицию ОДКБ (по ситуации на границе - ИФ), для нас это чрезвычайно важно. И отношение нашего народа к ОДКБ и к нашему будущему будет сформировано именно в рамках этого вопроса", - отметил Пашинян.

Саммит Организации в Ереване состоится 23 ноября.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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