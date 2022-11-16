Пашинян уверяет, что Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на прояснение позиции ОДКБ в ходе предстоящего саммита организации в Ереване относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном" - сказал Пашинян в парламенте в среду.

"Мы ожидаем политическую позицию ОДКБ (по ситуации на границе - ИФ), для нас это чрезвычайно важно. И отношение нашего народа к ОДКБ и к нашему будущему будет сформировано именно в рамках этого вопроса", - отметил Пашинян.

Саммит Организации в Ереване состоится 23 ноября.