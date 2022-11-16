Парламент Азербайджана призвал правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в ответ на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции, принял в среду резолюцию, в которой призвал правительство Азербайджана принять ряд мер в отношениях с Парижем.
В частности, в принятом заявлении отмечается, что до тех пор, пока французское правительство не даст необходимых гарантий, Париж не должен участвовать в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также предлагается не вести никаких дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам.
Кроме этого, предлагается замораживание каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане (в случае обнаружения таковых); не допускать участия французских компаний ни в одном проекте по заказу Азербайджана.
В заявлении содержится призыв к правительству Азербайджана пересмотреть сотрудничество с французскими компаниями в сфере энергетики; пересмотреть существующие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Францией; в рамках различных международных организаций поднимать вопросы колониализма Франции, политические преступления, преступления против человечности и военные преступления, исламофобии и тюркофобии во Франции.
«За» принятие резолюции проголосовали 95 депутатов парламента Азербайджана, «против» выступил один законодатель.
Как сообщалось ранее, Сенат Франции накануне принял антиазербайджанскую резолюцию, касающуюся армяно-азербайджанских отношений.
Ранее резолюцию французского Сената отверг МИД Азербайджана. В Баку отметили, что она носит провокационный характер, содержит ложные и клеветнические утверждения и направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная резолюция не имеет никакой юридической силы и "в очередной раз наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции, как страны заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу".
Р.Ахмедов
Валютные резервы Азербайджана за 10 мес. выросли на 6% - глава Центробанка
США могут потребовать от нефтекомпаний увеличить резервы топлива внутри страны
Азербайджан за 10 мес. увеличил производство стройматериалов почти на 15%
Уставной фонд Киноагентства Азербайджана определен в 100 тыс. манатов
В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19
В этом году американцев ждет самый дорогой праздничный ужин на День благодарения
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Эстония ускорила проектно-строительные работы на трех участках границы с Россией
Первые поставки российских удобрений через Европу в Африку пройдут на следующей неделе - Макрон
Пашинян уверяет, что Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank открыл филиал, названный в честь погибшего в Отечественной войне сотрудника
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают