Парламент Азербайджана призвал правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в ответ на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции, принял в среду резолюцию, в которой призвал правительство Азербайджана принять ряд мер в отношениях с Парижем.

В частности, в принятом заявлении отмечается, что до тех пор, пока французское правительство не даст необходимых гарантий, Париж не должен участвовать в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также предлагается не вести никаких дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам.

Кроме этого, предлагается замораживание каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане (в случае обнаружения таковых); не допускать участия французских компаний ни в одном проекте по заказу Азербайджана.

В заявлении содержится призыв к правительству Азербайджана пересмотреть сотрудничество с французскими компаниями в сфере энергетики; пересмотреть существующие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Францией; в рамках различных международных организаций поднимать вопросы колониализма Франции, политические преступления, преступления против человечности и военные преступления, исламофобии и тюркофобии во Франции.

«За» принятие резолюции проголосовали 95 депутатов парламента Азербайджана, «против» выступил один законодатель.

Как сообщалось ранее, Сенат Франции накануне принял антиазербайджанскую резолюцию, касающуюся армяно-азербайджанских отношений.

Ранее резолюцию французского Сената отверг МИД Азербайджана. В Баку отметили, что она носит провокационный характер, содержит ложные и клеветнические утверждения и направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная резолюция не имеет никакой юридической силы и "в очередной раз наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции, как страны заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу".

Р.Ахмедов