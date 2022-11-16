Уставной фонд Киноагентства Азербайджана определен в 100 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности «Киноагентства Азербайджана».
Согласно указу, утверждены устав Киноагентства.
Уставной фонд агентства, которое будет действовать в форме публичного юрлица, утвержден в размере 100 тыс. манатов. Уставной фонд будет сформирован за счет средств госбюджета.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
Министерству культуры поручено обеспечить госрегистрацию агентства, утвердить фонд оплаты труда, штат сотрудников и их заработную плату.
Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства.
Публичное лицо «Киноагентство Азербайджана» было создано указом президента от 20 апреля 2022 года.
Б.Рустамбеков
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