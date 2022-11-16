Выручка Азербайджана в январе-октябре от экспорта нефти выросла на 53%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-октябре 2022 года составил 22 млн 682 тыс. 798,25 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $17 млрд 179 млн 696,55 тыс. (рост на 53,1%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-октябре 2022 года составила 49,49% (66,59% в январе-октябре 2021 года - ИФ).

В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлись 28 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия (8 млн 362,9 тыс. тонн на $6 млрд 263,9 млн), на долю которой пришлось 36,9% всего экспорта "черного золота" за январь-октябрь 2022 года.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль (2 млн 60,4 тыс. тонн на $1 млрд 502,8 млн) и Индия (1 млн 878 тыс. тонн на $1 млрд 548,6 млн).

В топ-10 покупателей входят: Хорватия, Чехия, Испания, Великобритания, Чехия, Португалия, Тунис. Список покупателей в октябре пополнили и Нидерланды.

Среди покупателей отсутствуют Китай, Канада и ряд других стран, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году.

Незначительные объемы в январе-октябре 2022 года поставлялись в Россию и в Грузию.

А.Азизов