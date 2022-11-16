Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана». Текст программы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана. Первая Программа рассчитана на 2022-2026гг. Р.Ахмедов

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