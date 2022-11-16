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Карабах 16.11.2022 18:14

Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана».

Текст программы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

Первая Программа рассчитана на 2022-2026гг.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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