Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана».
Текст программы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.
Первая Программа рассчитана на 2022-2026гг.
Р.Ахмедов
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