Блинкен в разговоре с Алиевым призвал к дальнейшим переговорам между Баку и Ереваном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал продолжать переговорный процесс с Арменией, сообщает в среду американский госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают процесс мирного урегулирования и призвал обе стороны запланировать дальнейшие переговоры, в соответствии с достигнутыми в Вашингтоне договоренностями", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

"Блинкен в разговоре с президентом Алиевым призывал поддерживать прекращение огня, воздерживаться от провокаций, и в то же время - изучать меры укрепления доверия с Арменией в целях создания условий для мира", - подчеркивает госдеп.