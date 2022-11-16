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Внешняя политика 16.11.2022 18:20

Блинкен в разговоре с Алиевым призвал к дальнейшим переговорам между Баку и Ереваном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал продолжать переговорный процесс с Арменией, сообщает в среду американский госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают процесс мирного урегулирования и призвал обе стороны запланировать дальнейшие переговоры, в соответствии с достигнутыми в Вашингтоне договоренностями", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

"Блинкен в разговоре с президентом Алиевым призывал поддерживать прекращение огня, воздерживаться от провокаций, и в то же время - изучать меры укрепления доверия с Арменией в целях создания условий для мира", - подчеркивает госдеп.

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Тэги: США, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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