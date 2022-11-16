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Внешняя политика 16.11.2022 18:55

МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции

Азербайджанская сторона в среду вручила ноту протеста временному поверенному в делах Франции Жюльену Ле Лану в связи с принятой накануне резолюцией Сената Франции, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Временный поверенный в делах Франции в Азербайджан Республике Жюльен Ле Лан 16 ноября 2022 года был вызван в Министерство иностранных дел (МИД), где ему вручили ноту протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой 15 ноября в Сенате Франции», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи до его внимания было доведено, что «принятая в Сенате Франции резолюция, которая содержит ложные и клеветнические утверждения и совершенно далека от истины, была решительно отвергнута Азербайджаном».

Азербайджанская сторона отметила, что «резолюция носит явно провокационный характер и Франция, которая заявляет, что хочет внести вклад в мирный процесс, в очередной раз открыто продемонстрировала свою проармянскую, предвзятую и однобокую позицию».

В ходе встречи было подчеркнуто, что этот шаг Франции направлен на то, чтобы «нанести серьезный удар по установлению мира в регионе, особенно по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, на чем настаивает Азербайджан, а также поощряет реваншистские силы, выступающие против мира в регионе», говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с тем, что данная резолюция грубо нарушает нормы и принципы международного права, она также полностью противоречит обязательствам в рамках третьего пункта второй статьи «Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Азербайджаном и Францией» (1993г).

Азербайджанская сторона еще раз настойчиво потребовала от французской стороны воздержаться от шагов и заявлений, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и вмешательства в его внутренние дела, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане отметил, что передаст обращение азербайджанской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ, МИД


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