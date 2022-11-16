Brent подешевела до $92,3 за баррель

Цены на нефть вновь снижаются в ходе волатильных торгов в среду, несмотря на данные, указавшие на более существенное, чем ожидалось, падение запасов в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:59 по бакинскому времени составляет $92,30 за баррель, что на $1,56 (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,98 за баррель, что на $1,94 (2,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,4 млн баррелей - до 435,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей и составили 207,94 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.