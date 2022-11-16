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Дальнее зарубежье 16.11.2022 22:00

В Греции освободили иранский танкер, а в Иране - два греческих

Иран после длительных переговоров освободил два греческих танкера, задержанных в мае, сообщают в среду греческие СМИ.

Газета "Катимерини", которая ссылается на министерство судоходства Греции, отмечает, что танкеры Prudent Warrior и Delta Poseidon уже отошли от берегов Ирана. Все члены экипажей на свободе.

Кроме того, в МИД Ирана заявили, что одновременно с этим задержанный в береговых водах Греции иранский танкер смог покинуть греческую территорию. В заявлении ведомства говорится, что в течение нескольких месяцев стороны вели интенсивные переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал освобождение всех трех танкеров.

В мае силы Корпуса стражей Исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

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Тэги: ИРАН, ГРЕЦИЯ, ТАНКЕРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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