В Греции освободили иранский танкер, а в Иране - два греческих

Иран после длительных переговоров освободил два греческих танкера, задержанных в мае, сообщают в среду греческие СМИ.

Газета "Катимерини", которая ссылается на министерство судоходства Греции, отмечает, что танкеры Prudent Warrior и Delta Poseidon уже отошли от берегов Ирана. Все члены экипажей на свободе.

Кроме того, в МИД Ирана заявили, что одновременно с этим задержанный в береговых водах Греции иранский танкер смог покинуть греческую территорию. В заявлении ведомства говорится, что в течение нескольких месяцев стороны вели интенсивные переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал освобождение всех трех танкеров.

В мае силы Корпуса стражей Исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.