Для Украины важно, чтобы Китай не выбрал сторону России - Зеленский

Для Украины важно, чтобы Китай не выбрал сторону России «невзирая ни на что», сказал журналистам в Киеве в среду президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы в фокусе Китая стратегически. На уровне посольства они коммуницируют и показывают, что за всем следят и им не все равно. Они заинтересованы в будущем Украины», - сказал он.

При этом Зеленский признал «серьезные отношения у Китая с Россией, в разных форматах они друзья, партнеры».

«Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, невзирая ни на что», - сказал президент.