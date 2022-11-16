Для Украины важно, чтобы Китай не выбрал сторону России - Зеленский

Для Украины важно, чтобы Китай не выбрал сторону России «невзирая ни на что», сказал журналистам в Киеве в среду президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы в фокусе Китая стратегически. На уровне посольства они коммуницируют и показывают, что за всем следят и им не все равно. Они заинтересованы в будущем Украины», - сказал он.
При этом Зеленский признал «серьезные отношения у Китая с Россией, в разных форматах они друзья, партнеры».
«Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, невзирая ни на что», - сказал президент.
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