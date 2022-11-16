Зеленский: нас интересуют израильские системы ПВО, Нетаньяху пообещал рассмотреть вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам заявил, что Киев заинтересован в израильских системах противовоздушной обороны и Беньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть данный вопрос.
«У нас появился или вернулся контакт с Нетаньяху. У нас был предметный разговор. Список "предметностей" предоставила наша сторона. Он знает, мы передали все нюансы, связанные с air defence (воздушной защитой – ИФ). Это номер один. И он заверил меня в том, что разберется, насколько это возможно быстро, с этим вопросом, подумает, где он реально может нам помочь и вернется с ответом", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, Украину не интересует тематика "особых отношений" с РФ, как и оружия для наступления или атак, а только системы ПВО, которые есть в наличии в Израиле.
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