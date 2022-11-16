Остин заявил об эффективном применении переданных Украине ЗРК NASAMS

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставленные Украине западными странами, уже применяются, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Системы NASAMS, которые мы передали Украине, находятся в боевой готовности", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Остин подчеркнул, что по его данным, эти системы применяются "очень эффективно".