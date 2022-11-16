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Дальнее зарубежье 16.11.2022 22:38

Остин заявил об эффективном применении переданных Украине ЗРК NASAMS

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставленные Украине западными странами, уже применяются, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Системы NASAMS, которые мы передали Украине, находятся в боевой готовности", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Остин подчеркнул, что по его данным, эти системы применяются "очень эффективно".

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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