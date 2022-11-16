Поддержка мира между Баку и Ереваном отвечает интересам нацбезопасности США - Донфрид

Вашингтон вместе с Брюсселем и другими партнерами призывает Азербайджан и Армению продолжить переговоры для нормализации отношений, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы продолжаем призывать Азербайджан и Армению сохранять импульс для переговоров, и делаем это в тесной координации с Европейским союзом и другими партнерами", - сказала Донфрид в среду в комитете Сената США по международным отношениям на слушаниях на тему "Оценка политики США на Южном Кавказе".

По ее словам, сегодня у Азербайджана и Армении "есть историческая возможность установить прочный мир", прекратив конфликт, "возникший во время распада Советского Союза".

Донфрид обратила внимание на то, что "о нестабильности ситуации и важности заключения всеобъемлющего и прочного мирного соглашения" напоминают сентябрьские боестолкновения на границе двух государств.

Помощник госсекретаря США отметила, что в Вашингтоне положительно оценивают турецко-армянский диалог по нормализации отношений и стремятся играть здесь "полезную роль".

На взгляд Донфрид, это может повысить региональную стабильность, сдержать пагубное влияние и привести к более активному экономическому развитию, что "еще более важно" сегодня на фоне украинского кризиса.

"В более широком смысле, поддержка мира между Арменией и Азербайджаном является правильным направлением и отвечает интересам нашей национальной безопасности", - подчеркнула она.

По словам Донфрид, в Азербайджане США, по-прежнему, привержены достижению приоритетных для обеих сторон целей, а это "безопасность, экономический рост, демократия и права человека".

Говоря о сотрудничестве в области безопасности с Азербайджаном и приоритетах национальной безопасности США, она отметила укрепление безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры Каспия.

Донфрид также приветствовала "растущую поддержку со стороны Азербайджана энергетической безопасности Европы".

Р.Керимов