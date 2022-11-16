США не позволят Китаю стать первыми в мире в военной сфере - Пентагон

Китай сейчас представляет для Соединенных Штатов самый большой геополитический вызов, но Вашингтон не позволит Пекину занять первое место в мире в военной сфере, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"У Китая есть потенциал стать значительным вызовом для США, и они, по сути, ввиду их демографии, технологий, экономики и других вещей, уже являются самым большим геополитическим вызовом для США", - сказал Милли на брифинге.

Но он отметил, что США "не позволят Китаю забрать у нас первое место в сфере обороны". Он добавил, что китайцам не удастся этого сделать "ни через пять, ни через 10, ни через 15 лет".

"США в военном плане в настоящее время, без сомнений, несмотря на любую критику, являются самой смертоносной военной машиной на Земле", - добавил Милли.

"Армия США - "номер один", и мы намерены оставаться "номером один", - указал он.

При этом, Милли подчеркнул, что Китай активно развивается в военной сфере, в частности в космосе и в киберпространстве.

Однако, по его словам, "Китай не сможет создать армию лучше, чем у США, хотя они будут пытаться это сделать".