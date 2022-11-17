Глава МИД КНДР предупредила США и их союзников о более жестком ответе в случае усиления сдерживания Пхеньяна

Министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи предупредила о более жестких действиях Пхеньяна, если США совместно с Японией и Южной Кореей продолжат придерживаться стратегии усиления расширенного сдерживания КНДР.
"Чем больше США стремятся усилить предоставление расширенного сдерживания своим союзникам, тем яростнее будут наши военные ответы, прямо пропорционально их провокационным военным действиям", - цитирует "Ренхап" заявление Чвэ Сон Хи, опубликованное ЦТАК.
Она отметила, что действия КНДР станут "более серьезной, реалистичной и неизбежной угрозой" для США и следующих за ними стран.
В своем заявлении Чвэ Сон Хи выразила несогласие с договоренностями лидеров Южной Кореи, США и Японии, достигнутыми на этой неделе, об усилении сдерживания КНДР.
Согласно им, Вашингтон заявил о готовности предоставить Сеулу все необходимые варианты для сдерживания Севера.
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