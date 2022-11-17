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Дальнее зарубежье 17.11.2022 09:32

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету неопознанного типа в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным издания, объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил о запуске.

Запуск ракеты произошел после того, как Север предупредил, что предпримет "более ожесточенные" военные действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания в отношении КНДР.

Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету малой дальности 9 ноября.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК


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