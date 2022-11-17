ВТБ (Азербайджан) обновил интернет-банк

ВТБ(Азербайджан) запустил новый интернет-банк для розничных клиентов. Пользователям доступенряд обновлений, среди которых –ускоренныйвход в приложение, улучшенныйинтерфейс и навигация. Сегодня число активных клиентов онлайн-банка ВТБ в Азербайджане составляет почти 10 тысяч человек, обновление позволит расширить аудиторию на 20%.
Доработка интернет-банка ВТБ(Азербайджан)пройдет в два этапа. На первомэтапеклиентам доступны переводы с карты на карту имежду своими счетами, просмотр и пополнение счетов и выписок по ним, отслеживание активных вкладов.
На втором этапе планируется добавить в функционал оплату коммунальных услуг, сотовой связи иинтернета, а также обмен валюты. Заемщики смогут оплачивать кредиты, в том числеосуществлять досрочное погашение, а также просматривать графики платежей по действующим договорам.
«Онлайн-сервисы –это сердце любого современного банка. Мы стремимся создавать все продукты и услуги так, чтобы они были доступны клиентам не только в офисной сети, но и в смартфоне в режиме24/7. Пользователи активно переходят в интернет-банк, который после обновления полностью адаптирован под любые мобильные устройства. К началу следующего года в нем будет доступен весь функционал мобильного приложения. Web-версию можно будет добавить на экран своего смартфона и открывать буквально одним касанием. Все это позволит нам уже до конца первого квартала расширитьаудиторию нашего интернет-банка на 20%», − заявил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан)Евгений Бородин.
В настоящее время клиенты ВТБ (Азербайджан) для совершения ежедневных финансовых операций могут использовать как новую, так и прежнюю версию интернет-банка. Пользователям также доступно мобильное приложение.
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