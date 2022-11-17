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Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

ТЭК 17.11.2022 09:37

Нефть снова дешевеет, Brent торгуется ниже $92 за баррель

Цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг на ослаблении геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:22 составляет $91,97 за баррель, что на $0,89 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1 (1,1%), до $92,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,53 за баррель, что на $1,06 (1,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $1,33 (1,5%), до $85,59 за баррель.

Снижению цен способствует ослабление геополитических рисков после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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