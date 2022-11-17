Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 ноября ЦБА установил на уровне 1.7632 маната/1EUR (16 ноября - 1.7586 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 ноября установил на уровне 0.0281 манат/1RUB (16 ноября - 0.276 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 17 ноября ЦБА установил на уровне 0.0913 манат/1TRY (16 ноября - 0.0914 манат/1TRY).

Х.Насирзаде