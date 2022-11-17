Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 350 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Viator Mikrokredit Azerbaycan» планирует размещение облигаций на 350 тыс. манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке, эмиссия разделена на 350 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Срок обращения – 540 дней, купонная ставка – 14% (купонная выплата – каждые 90 дней).
Средства, привлеченные от размещения облигаций, НБКО планирует направить на расширение деятельности.
Viator Mikrokredit Azerbaycan лицензию на деятельность получило в сентябре 2003 года. Уставный капитал общества на 31 декабря 2021 года составляет 693,774 тыс. манатов. Активы НБКО равны 6,7 млн манатов, обязательства – 2,3 млн манатов.
Р.Ахмедов
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