Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 350 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Viator Mikrokredit Azerbaycan» планирует размещение облигаций на 350 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке, эмиссия разделена на 350 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Срок обращения – 540 дней, купонная ставка – 14% (купонная выплата – каждые 90 дней).

Средства, привлеченные от размещения облигаций, НБКО планирует направить на расширение деятельности.

Viator Mikrokredit Azerbaycan лицензию на деятельность получило в сентябре 2003 года. Уставный капитал общества на 31 декабря 2021 года составляет 693,774 тыс. манатов. Активы НБКО равны 6,7 млн манатов, обязательства – 2,3 млн манатов.

Р.Ахмедов