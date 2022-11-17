Число случаев COVID-19 в мире превысило 636,2 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 636 млн 281 тыс. 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 614 тыс. 870 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 98 млн 175 тыс. 726 и 1 млн 75 тыс. 951.
Индия - 44 млн 668 тыс. 535 и 530 тыс. 546.
Франция - 37 млн 437 тыс. 677 и 159 тыс. 42.
Бразилия - 34 млн 938 тыс. 73 и 688 тыс. 764.
Германия - 36 млн 152 тыс. 490 и 156 тыс. 192.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 849,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 290 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 409, в Бразилии - 3 тыс. 199, в Германии - 1 тыс. 862.
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