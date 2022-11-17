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Транспорт и связь 17.11.2022 12:28

Продажи автомобилей в ЕС в октябре подскочили на 12,2%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре выросли на 12,2% в годовом выражении, до 745,855 тыс., говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам третьего месяца подряд, до этого показатель снижался тринадцать месяцев кряду.

Рост продаж наблюдался на всех четырех основных рынках ЕС: в Германии продажи увеличились на 16,8%, в Италии - 14,6%, в Испании - на 11,7%, во Франции - на 5,5%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в октябре повысилось на 14,1% и достигло 910,753 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце взлетели на 41,7%, до 190,255 тыс. Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) сократила реализацию машин на 4,3%, до 141,5 тыс. Продажи группы Renault повысились на 0,2%, до 76,916 тыс.

Южнокорейская Hyundai сократила реализацию автомобилей на 3,6%, в то время как продажи японской Toyota подскочили на 38,7%.

BMW зафиксировала рост продаж на 4,8%, Mercedes-Benz - на 0,2%.

Продажи машин бренда Lada в ЕС в октябре составили 26 единиц, с начала года - 705 единиц.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-октябре уменьшились на 8,1% относительно аналогичного периода 2021 года, до 7,53 млн.

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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