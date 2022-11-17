Рейтинг доверия президенту Алиеву среди граждан Азербайджана составляет около 95%

Рейтинг доверия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву составляет 94,7%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований.
Опрос проводился среди 1068 респондентов.
Согласно данным опроса, 94,7% респондентов заявили, что полностью или в основном доверяют президенту Алиеву. При этом 2,9% опрошенных отметили, что скорее не доверяют президенту, 1,3% - заявили об отсутствии доверия к нему, 0,5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Рейтинг доверия к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой составляет около 91%.
Р.Ахмедов
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