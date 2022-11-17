Структура мелиорации и водного хозяйства направит около 13,6 млн манатов на реконструкцию канала на р.Тертерчай

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» – ИФ) направит около 13,6 млн манатов на реконструкцию канала на левом берегу реки Тертерчай. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Muğansutikinti» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 13 млн 583 тыс. 639,16 манат. Р.Керимов

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