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АПК 17.11.2022 13:19

Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев вырос на 37%, почти до $6 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР в четверг.

По его словам, импорт из России в Китай составил $4,7 млрд, экспорт из Китая - $1,8 млрд "с увеличением на 39%".

При этом он особо отметил развитие сотрудничества в сфере производства и поставок сои. В настоящее время в ряде регионов РФ организовано экспериментальное выращивание 71 сорта сои из Китая. Всего для этих целей было поставлено 6 партий.

Кроме того, Ху Чуньхуа заявил, что стороны договариваются о поставках морепродуктов и расширении торговли мясом птицы. Она также отметил восстановление Россией поставок из Китая семечковых, косточковых и цитрусовых культур.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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