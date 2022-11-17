Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев вырос на 37%, почти до $6 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР в четверг.
По его словам, импорт из России в Китай составил $4,7 млрд, экспорт из Китая - $1,8 млрд "с увеличением на 39%".
При этом он особо отметил развитие сотрудничества в сфере производства и поставок сои. В настоящее время в ряде регионов РФ организовано экспериментальное выращивание 71 сорта сои из Китая. Всего для этих целей было поставлено 6 партий.
Кроме того, Ху Чуньхуа заявил, что стороны договариваются о поставках морепродуктов и расширении торговли мясом птицы. Она также отметил восстановление Россией поставок из Китая семечковых, косточковых и цитрусовых культур.
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